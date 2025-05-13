Выставка MIMS 2026 – новый повод приехать в Санкт-Петербург

После 2022 года рынок автозапчастей и сервисного обслуживания пережил серьезную трансформацию – как и многие другие отрасли, он столкнулся с внезапными вызовами, потерей привычных партнеров и необходимостью срочной адаптации к новой реальности.
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