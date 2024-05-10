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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SEGA рассматривает возможность выхода Persona 5: The Phantom X в Японии и по всему миру SEG...

SEGA рассматривает возможность выхода Persona 5: The Phantom X в Японии и по всему миру SEG...

SEGA рассматривает возможность выхода Persona 5: The Phantom X в Японии и по всему мируSEGA рассматривает возможность выпуска спин-оффа Persona 5 для мобильных устройств Persona 5: The Phantom X в Японии и по всему миру, говорится в последнем финансовом отчете компании.

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