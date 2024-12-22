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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Найденный мертвым разоблачитель должен был стать свидетелем против разработчиков искусственного интеллекта

Бывший инженер компании OpenAI Сучир Баладжи, информатор, который помогал обучать системы искусственного интеллекта, стоящие за ChatGPT, а позже заявил, что, по его мнению, эти методы нарушали закон об авторском праве, был найден мертвым.

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