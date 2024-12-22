Найденный мертвым разоблачитель должен был стать свидетелем против разработчиков искусственного интеллекта

Бывший инженер компании OpenAI Сучир Баладжи, информатор, который помогал обучать системы искусственного интеллекта, стоящие за ChatGPT, а позже заявил, что, по его мнению, эти методы нарушали закон об авторском праве, был найден мертвым.
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