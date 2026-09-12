В Таганроге после налёта БПЛА загорелись четыре коммерческих объекта

В Таганроге Ростовской области в ночь на 12 сентября в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли возгорания на четырех коммерческих объектах, сообщил глава города Светлана Камбулова.
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