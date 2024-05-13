Почему с возрастом труднее вставать?

К сожалению, с возрастом мы становимся менее гибкими. У клиницистов даже есть тест под названием «Сидеть, чтобы стоять» (измерение способности вставать со стула), который широко используется для проверки физических функций и выявления пожилых людей, подверженных риску падений и слабости.
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