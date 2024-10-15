Время милых новостей: Крымский пожарный сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной Сотрудник МЧС Сергей Антипенко сделал своей возлюбленной Марине предложение на вершине горы Ильяс-Кая.
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