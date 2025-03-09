Вадим Рабинович: Украинские активисты довели до слёз дочь вице-президента США

Почему украинские протестующие устроили агрессивную акцию перед дочерью вице-президента США? Каковы мотивы протестующих, что они готовы преследовать 3-летнего ребёнка в рамках политического протеста? Какие последствия могут быть после подобных инцидентов на международном уровне? Дочь вице-президента США Вэнса расплакалась из-за украинских протестующих, которые громко скандировали «Слава Украине».