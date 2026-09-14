Педикулёз у детей: как защитить ребёнка и избавиться от вшей

Специалисты рассказали, как уберечь ребёнка от педикулёза. Осматривать голову на наличие вшей нужно регулярно, особенно когда ребёнок вернулся из школы или детского сада.
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