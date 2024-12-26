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«Мы не готовы. Это абсолютно ясно»: Прибалтика плачется, что не устоит в борьбе с Россией без помощи США

«Мы не готовы. Это абсолютно ясно»: Прибалтика плачется, что не устоит в борьбе с Россией без помощи США

Принадлежащее семье бывшего российского спецслужбиста, а ныне английского барона Александра Лебедева британское издание The Independent выпустило материал, в котором утверждается, что НАТО не сможет защитить Европу от России без США.

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