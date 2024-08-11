Жесткость воды — чуть ли не главный показатель ее качества. Она определяется наличием растворенных солей металлов, в частности кальция, магния и железа.
Как проверить жесткость воды в домашних условиях: элементарные методы
Комментарии
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елена куприянова
С жёсткой водой столкнулась в сев.казахстане, воду пить невозможно, хотя она из скважин, час тоже солоноватый, но добила меня стирка, постирав жёлтую вельветовую юбку, она превратилась в белую. Кстати, в лен.обл. Выборгское направление, постельное белье можно не отбеливать, после стирки в местной водой оно было безупречно белым
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13 час.
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