Российские ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО успешно справились с отражением очередной угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив пять украинских беспилотников над Ростовской и Астраханской областями.
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