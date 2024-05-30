Сайт по отслеживанию транспорта перестал работать в Красноярске

Сайт по отслеживанию транспорта перестал работать в четверг утром, 30 мая, в Красноярске. Сейчас на сайте всплывает уведомление о технических работах, а также предупреждение об отсутствии информации о движении транспорта.
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