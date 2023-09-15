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Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх. Форвард «Спартака» не забил только в матче со СКА

Форвард «Спартака» вчера сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1).  В его активе 9 (8+1) очков в 6 играх.

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