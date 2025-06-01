Limited Run Games открыла прием предзаказов на физические издания Shinobi: Art of Vengeance для консолейИздательство Limited Run Games сообщило о начале приема предзаказов на физическое издание игры Shinobi: Art of Vengeance.
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