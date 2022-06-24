Игорь Мартынов предложил софинансировать сохранение объектов культурного наследия в исторических поселениях

Накануне в Законодательном собрании Тверской области состоялось заседание круглого стола с участием сенаторов РФ Андреем Епишиным и Анатолием Широковым, депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Веремеенко и представителями региональных парламентов.
Накануне в Законодательном собрании Тверской области состоялось заседание круглого стола с участием сенаторов РФ Андреем Епишиным и Анатолием Широковым, депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Веремеенко и представителями региональных парламентов.
Свежие комментарии