Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

На нашем сайте ежедневно публикуются подборки смешных смс-фрагментов. Почему читателям так нравятся чужие переписки? Наверное, потому что, многие из нас проживают похожее: курьезы на работе и в отношениях, смешные и неожиданные ситуации в быту.

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