Сийярто: рано говорить миротворцах на Украине без соглашения РФ и США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что рано говорить об отправке миротворцев на Украину, пока не заключено соглашение между РФ и США.
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