Телеграм и гегемон

Необходимо признать, что имеет место узколобое и близорукое сведение проблем с Телеграмом только к проблемам каких-то частных криминалов и преступлений в сфере кибербезопасности, проблем национальной и государственной безопасности международных субъектов, секретных информаций, разборок и конкуренций власть имущих и иных экономических субъектов и др.