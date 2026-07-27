Депутат Свищев: Школы обязаны предоставлять детям учебники бесплатно

Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и рабочие тетради, используемые в обучении, предоставляют школьникам бесплатно на средства школ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
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