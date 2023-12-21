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В Институте Вельтищева впервые провели операцию на позвоночнике при spina bifida

В Институте Вельтищева впервые провели операцию на позвоночнике при spina bifida

Специалисты НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ впервые провели пациентке со spina bifida редкую операцию по реконструкции позвоночника с устранением деформации и непрямой дефиксацией спинного мозга.

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