Украинский генерал испугался развернутой в Крыму системы С-500

Российские вооруженные силы впервые в истории развернули систему ПВО большой дальности С-500 в поддержку продолжающейся спецоперации, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
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