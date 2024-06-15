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Украинский генерал испугался развернутой в Крыму системы С-500

Украинский генерал испугался развернутой в Крыму системы С-500

Российские вооруженные силы впервые в истории развернули систему ПВО большой дальности С-500 в поддержку продолжающейся спецоперации, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

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