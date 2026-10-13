Годовалая девочка пострадала во время стрельбы в Нью-Йорке

www.globallookpress.com/IMAGO/Kyle Mazza В районе Мелроуз в нью-йоркском Бронксе в результате стрельбы пострадала годовалая девочка, сообщает газета New York Post 13 октября.
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