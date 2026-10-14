Детские сады №4 и №14 в Лыткарине переоборудуют под помещения начальной школы

В Лыткарине бывшие детсады № 4 «Малыш» и № 14 «Вишенка» переоборудуют под начальную школу. Это поможет сократить обучение во вторую смену, на которую сейчас приходится 1,3 тысячи учеников, сообщили в РИАМО.