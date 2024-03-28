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Культуромания

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Актриса Рамили Искандер признала вину в попытке сбыть наркотики

Актриса Рамили Искандер признала вину в попытке сбыть наркотики

Актриса Рамили Искандер (настоящая фамилия — Хисамова), сыгравшая жену Ивана Грозного в картине Павла Лунгина «Царь» на суде призналась в попытке сбыта наркотиков группой лиц в значительном и особо крупном размерах.

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