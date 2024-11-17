Срок дальности: что может изменить разрешение США на удары вглубь РФ

США впервые разрешили бить по территории РФ ракетами большой дальности, утверждают западные СМИ. Сообщается, что удары будут наноситься по российским и северокорейским военным, которые якобы участвуют в боевых действиях в Курской области.
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