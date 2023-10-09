Фильм о путешественнике Конюхове «Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ

Биографическая приключенческая драма режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове стала лидером кинопроката в России и СНГ, о чем свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 октября.
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