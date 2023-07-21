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Как я собрала базовый гардероб и во сколько он мне обошелся. Гардероб с нуля. Сколько денег нужно

Как я собрала базовый гардероб и во сколько он мне обошелся. Гардероб с нуля. Сколько денег нужно

Как вы считаете? Сколько минимум нужно денег на новый гардероб? Нужно нижнее белье, чулочно-носочные, пара джинс, брюк, юбок, платьев, варианты верха разные (блузки-пуловеры), аксессуары - сумочки, верхняя одежда на раннюю весну, пальто наверно.

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