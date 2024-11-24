The Guardian: краски для волос несут вред здоровью беременным женщинам

Частое использование средств личной гигиены, а также краски для волос беременными и кормящими женщинами приводит к повышению уровня токсичных "вечных химикатов" в их крови и грудном молоке, что представляет серьезную угрозу здоровью развивающихся детей.
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