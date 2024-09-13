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Царьград

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Отсидеться за океаном не получится. Антонов посоветовал США "прекратить играть с огнём"

Отсидеться за океаном не получится. Антонов посоветовал США "прекратить играть с огнём"

Посол России в США Антонов напомнил Вашингтону, что ядерная война затронет всех.В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут "отсидеться за океаном", заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

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