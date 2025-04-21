NYT: глава Пентагона показал планы ударов по Йемену в чате с братом и женой

Глава Пентагона Пит Хегсет ещё в середине марта поделился информацией об ударах по Йемену в закрытом групповом чате в мессенджере, куда входили его супруга, брат и личный адвокат, написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.