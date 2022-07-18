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Песков: украинские националисты «не гнушаются ничем»

Песков: украинские националисты «не гнушаются ничем»

globallookpress.com/James Sprankle/dpa Украинские националисты не стесняются использовать мирное население в качестве живого щита и размещать в школах и больницах склады и военные объекты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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