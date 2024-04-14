Шиитаке: полезный гриб с витамином D

Шиитаке — съедобный гриб, с хорошими вкусовыми качествами. - Шиитаке могут употребляться не только в пищу, но и как лекарство от болезней верхних дыхательных путей, слабого кровообращения, болезней печени, изнеможения и слабости, а также для повышения жизненной силы ци.
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