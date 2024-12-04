Тихановская, Навальная, теперь - Зурабишвили. Запад создает в Грузии параллельную политическую реальность ﻿

Владимир Скачко Политический кризис в Грузии выходит на новый виток собственного развития, хорошо продуманный, проплаченный и давно апробированный мировым эрзац-демократическим закулисьем, как бы продвигающим общечеловеческие ценности в массы.
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