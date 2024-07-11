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Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

Украина собирается наводнить Россию тысячами русскоязычных убийц

На Украине находится огромное количество подготовленных людей, готовых убивать русских. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинец Кирилл Сазонов, вступивший в ВСУ Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Traveller
Как сказал гр. Медведев (правда, по другому поводу): &quot;Значит, не будет ни Украины, ни всех этих &quot;подготовленных&quot;.
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