Ученики академии Ларисы Долиной дали гала-концерт в Петербурге

Академия работает более года, но уже обрела авторитет в профсообществе. В петербургском культурно-досуговом центре «Московский» прошёл гала-концерт учеников и педагогов музыкальной академии Ларисы Долиной.
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