РПЛ, «Реал» в Ла Лиге, US Open, хоккей, бокс, регби и баскетбол

Мощное 30 августа: «Спартак» — «Оренбург», матчи «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, «Локомотив» — «Северсталь» и Медведев в Нью-Йорке! ✅ 🏆🥊 00:00: Мозес Итаума — Филип Хргович, титульный бой — победа Хрговича Профессиональный бокс 2026.
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