Русская весна
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Русская весна

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Министр обороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Министр обороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания спецоперации «Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
еще одни припадочные вылезли🤑
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Хотят быть ядерной пылью?
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10 час.

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