Министр обороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания спецоперации «Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту.
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