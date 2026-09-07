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Регионы России

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Россия ответила на закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине

Россия ответила на закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине

В ответ на закрытие Генерального консульства России в Бонне и расторжение договора о деятельности Русского дома науки и культуры в Берлине, Министерство иностранных дел России объявило о принятии зеркальных мер в отношении Германии.

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