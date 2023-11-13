В России могут ввести биометрическую идентификацию по походке. Но у ЦБТ есть и другие методы

Гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказал о перспективах биометрической идентификации человекаКак сообщает ТАСС, гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий рассказал, что центр проводит масштабное исследование, привлекая консультантов и проводя собеседования с участниками рынка.
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