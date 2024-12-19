Ле Пен: Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп способен организовать переговоры между Украиной и Россией.
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