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Показываю осенние кадры из села Великорецкое. Очень красивое и почитаемое место Вятки

Показываю осенние кадры из села Великорецкое. Очень красивое и почитаемое место Вятки

Показываю осенние кадры из села Великорецкое. Очень красивое и почитаемое место Вятки Привет дорогой читатель.

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Юрий Ильинов
Солдаты США находятся под Курском. Появились доказательства «Архангел спецназа»: в Курской области уничтожена БМП Stryker с экипажем из США В составе группировок ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, воюют иностранные наемники из Соединенных Штатов. Об этом стало известно в результате того, что военнослужащие ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Stryker в Глушковском районе, экипаж которой состоял из американских граждан. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», в БМП находились 8 военных. «Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2», сказано в публикации. В ходе осмотра в машине были обнаружены документы, а также планы действий для экипажа на разные ситуации в боевых условиях. Помимо этого, российские военные наткнулись на различные коды, которые служат для информирования командования о происшествиях на линии фронта. Как утверждает «Архангел спецназа», бойцы ВС России столкнулись с «штатными американскими вояками» в приграничье Курской области впервые. Один из американцев, по имени Брэндон Санчез, был идентифицирован благодаря его профилю в одной из соцсетей. Он поступил на службу в армию Соединенных Штатов в качестве «повара» 11 лет назад.
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18 час.
Юрий Ильинов
Похоже на странное существо ааа, это счастливая инопланетная орхидея 😄
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18 час.

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