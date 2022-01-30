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Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена

Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена

Он уверен, что конгресс вернется под контроль республиканцев.фото: instagram.com/realdonaldtrump--> Экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 января, пообещал начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена.

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