Захарова ответила на слова Сырского о «маневрах» ВСУ в Курской области

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего украинской армией Александра Сырского о «маневрах» военнослужащих в Курской области.
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