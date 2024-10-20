Помните эту «врачиху»?

Наталья Суржик

Я тоже окончила вуз при СССР в центре бандеровщины- в Ивано-Франковске(сдуру романтика занесла нас с подругой в Карпаты из Севастополя). Это был вполне нормальный город, где многие(даже местные) общались на русском языке. Я прожила там 16 лет и только дважды столкнулась с проявлениями явной ненависти к русскому языку. Ныне по-прежнему в этом городе проживают мои однокурсницы по пед. институту(филфак, русское отделение). Часть остались верны своим русским корням, а у некоторых "крыша поехала". Отвечать на идиотские послания бессмысленно-игнорирую. Надеюсь, что реальная действительность вернет мозги на место. Ну а таких, как "ВРАЧИХА", выкорчевывать из России, а за преступления- в стройбат вместе с пленными-пусть отстраивают всё, что разрушено в Курской области и на Донбассе, как немцы отстраивали Севастополь в 20 веке.