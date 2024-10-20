Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Гудков
    "...превратил федеральный канал в сборище черт знает кого..."❓  да ладно!.. как раз общеизвестно сборище или "сходняк...Цель - смута в ру...
  • Геннадий Гудков
    👍🤝❗Цель - смута в ру...
  • Александр Николаевич
    А ТЕПЕРЬ поставте СЕБЯ на месте президента! ДЛЯ лучшей презентации страны на ОИ в Сочи Эрнст сделал то, что ни кто в ...После возвращения...

Помните эту «врачиху»?

Помните эту «врачиху»?

Схвачена криптохохлуша Врач-​педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи границы с иностранным государством со значительной суммой денег при себе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ак
александр корцыгин
как кто-Царёв.И кто теперь он?
Ответить
4 час.
Наталья Суржик
Я тоже окончила вуз при СССР в центре бандеровщины- в Ивано-Франковске(сдуру романтика занесла нас с подругой в Карпаты из Севастополя). Это был вполне нормальный город, где многие(даже местные) общались на русском языке. Я прожила там 16 лет и только дважды столкнулась с проявлениями явной ненависти к русскому языку. Ныне по-прежнему в этом городе проживают мои однокурсницы по пед. институту(филфак, русское отделение). Часть остались верны своим русским корням, а у некоторых &quot;крыша поехала&quot;. Отвечать на идиотские послания бессмысленно-игнорирую. Надеюсь, что реальная действительность вернет мозги на место. Ну а таких, как &quot;ВРАЧИХА&quot;, выкорчевывать из России, а за преступления- в стройбат вместе с пленными-пусть отстраивают всё, что разрушено в Курской области и на Донбассе, как немцы отстраивали Севастополь в 20 веке.
Ответить
2 час.
Александр Пятнистый
а что такое царев? Чьих он будет? Чей холоп, спрашиваю?(С) Хотя, можно ответить и сразу словами протопопа Аввакума- кал еси, вонь еси, пес еси смрадный(С) думаю, что это ему самое определение
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх