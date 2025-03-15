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Найденная погибшей в Мартыновке бабушка спасла внука от расстрела ВСУ

Найденная погибшей в Мартыновке бабушка спасла внука от расстрела ВСУ

Бабушка из курского села Мартыновка Суджанского района Курской области, найденная погибшей у себя дома, оказалась Татьяной Васьковой, которая в августе 2024 года спасла своего внука Виталия Скибина от расстрела ВСУ.

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