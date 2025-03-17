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Царьград

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"Сотрясание воздуха": Замглавы МИД объяснил, почему Россия против миротворцев НАТО на Украине

"Сотрясание воздуха": Замглавы МИД объяснил, почему Россия против миротворцев НАТО на Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко объяснил, почему Россия категорически против миротворцев НАТО на территории Украины.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
А кто видел миротворцев из Западных стран.  Расскажите сказку для  незнающих
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