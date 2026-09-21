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ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 21 сентября запустил Pontes — сервис, позволяющий проводить расчеты по оптовым сделкам с токенизированными активами в деньгах центробанка.

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