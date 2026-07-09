Porsche переживает худшее полугодие за шесть лет

ШТУТГАРТ (ИА Реалист). Немецкий автопром продолжает переживать тектонические сдвиги. 9 июля компания Porsche AG отчиталась о падении глобальных продаж в первом полугодии 2026 года на 16% — до 122 306 автомобилей, что стало худшим показателем за первое полугодие с 2020 года.