Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    "Хорошо ещё, если не гражданская война."  серьёзно???нет уж пущай у поганцев будет гражданская война, пущай им все бу...США лопнут через ...
  • Виталий Сорокин
    Никогда не говори Никогда...Очень многие обожглись на этом!"Слобожанская мяс...
  • Харченко Александр
    Деньги должны поступать оборонным предприятиям,рабочим,а не тыриться по карманам.Вот он и убирает казнокрадов"Перетрахивать ру...

Почему Байден срочно прибыл в Белый дом после смерти Раиси, а Путин не поехал в Кремль?

Почему Байден срочно прибыл в Белый дом после смерти Раиси, а Путин не поехал в Кремль?

Фото: Freepik.com Сегодня 4,5K прочитали Небольшой нюанс по следам трагических событий в Иране, где на этой неделе попрощались с президентом Ибрахимом Раиси… Внимательные наблюдатели заметили, что президент США Джо Байден, едва стало известно о крушении вертолёта Раиси, срочно прибыл в Белый дом – об этом объявили официально именно в привязке с катастрофой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх