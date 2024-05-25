Почему Байден срочно прибыл в Белый дом после смерти Раиси, а Путин не поехал в Кремль?

Фото: Freepik.com Сегодня 4,5K прочитали Небольшой нюанс по следам трагических событий в Иране, где на этой неделе попрощались с президентом Ибрахимом Раиси… Внимательные наблюдатели заметили, что президент США Джо Байден, едва стало известно о крушении вертолёта Раиси, срочно прибыл в Белый дом – об этом объявили официально именно в привязке с катастрофой.