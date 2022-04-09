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Политолог Мендкович объяснил, как РФ может пресечь западные поставки оружия Киеву

Политолог Мендкович объяснил, как РФ может пресечь западные поставки оружия Киеву

Силы НАТО в течение восьми лет создавали условия для нападения Украины на Донбасс и даже Россию. Существует большое количество доказательств, что именно коллективный Запад подвел Украину к нынешней ситуации, заявил политолог Никита Мендкович.

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