Силы НАТО в течение восьми лет создавали условия для нападения Украины на Донбасс и даже Россию. Существует большое количество доказательств, что именно коллективный Запад подвел Украину к нынешней ситуации, заявил политолог Никита Мендкович.
Силы НАТО в течение восьми лет создавали условия для нападения Украины на Донбасс и даже Россию. Существует большое количество доказательств, что именно коллективный Запад подвел Украину к нынешней ситуации, заявил политолог Никита Мендкович.
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